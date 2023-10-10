Şanlıurfa'da Çocuklara İşkence Yapanlar Tutuklandı
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Şanlıurfa'da çocuklarının vücutlarına şiş batırdıkları belirlenen Suriye uyruklu 4 kişi tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Şanlıurfa'da, zikir sırasında çocuklarının vücutlarına şiş batırdıkları belirlenip gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Abdullah El Abdu, İsmail Alcesem, Bahattin Alcesem ve Ahmet Alcesem çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından, 'Küçük çocuğa işkence ve eziyet etme' suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa