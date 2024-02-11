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Şanlıurfa'da metruk binada genç kız cesedi bulundu

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp yıkılmasına karar verilen metruk binada bir genç kızın cansız bedeni bulundu. Cansız bedenin 23 yaşındaki Sara Bükülmez'e ait olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp yıkılmasına karar verilen metruk binada genç bir kızın cansız bedenine ulaşıldı. Kızın, 23 yaşındaki Sara Bükülmez olduğu öğrenilirken olay hakkında soruşturma başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ GÖRENLER İHBAR ETTİ

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılarak yıkılmasına karar verilen binanın yan giriş kısmında genç bir kızın yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Vatandaşları uzaklaştıran polisler olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Polisler, yaptıkları araştırmada şahsın 23 yaşındaki Sara Bükülmez olduğunu tespit etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da metruk binada genç kız cesedi bulundu

Şanlıurfa'da metruk binada genç kız cesedi bulundu

Şanlıurfa'da metruk binada genç kız cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Deprem Adli Tıp Cinayet Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

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