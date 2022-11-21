Aldığı talimatı itiraf etti! Teröristlerin bir ilimizle ilgili yaptıkları hain plan deşifre oldu

Suriye'nin Ayn El-Arap kentinden terör örgütü PKK/YPG'nin talimatı ile Şanlıurfa'da silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki terörist ile ona yardım eden 3 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri sorgusunda Şanlıurfa'da bombalı eylem talimatı aldığını ve bunun için eğitim gördüğünü itiraf etti. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'nin Ayn El-Arap kentinden, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristin Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını tespit etti. Yapılan operasyonla 3 kişi yakalandı.

SORGUSUNDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanan bir terörist, örgütün sözde yöneticilerinden Şanlıurfa'da silahlı ve bombalı eylem talimatı aldığını ve bu nedenle sınırı geçtiğini itiraf etti. Sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Şanlıurfa Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar neticesinde yasa dışı yollarla Suriye'nin Aynel Arab (Kobani) bölgesinden ülkemize giriş yaptığı tespit edilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu 1 şahıs, terör örgütünden almış olduğu talimatla Şanlıurfa ilinde bombalı eylem yapmak için gönderildiğini beyan etmiş, şahısla irtibatlı olduğu tespit edilen Şanlıurfa ve Bursa ilinde Suriye uyruklu 3 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. İşlemleri akabinde adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 3 şahıs tutuklanmıştır" denildi.