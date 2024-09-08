Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Bazalt Sütunları Koruma Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek'te yol yapım çalışmaları sırasında zarar gören bazalt sütunlarının koruma altına alındığını ve bölgede nitelikli bir tabiat alanı proje çalışması yürütmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek'te yol yapım çalışmaları sırasında kısmen zarar gören Bazalt sütunların koruma altına alındığını ve bölgede nitelikli bir tabiat alanı proje çalışması yürütmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Vali Hasan Şıldak, Siverek Mezra Mahallesi sınırları içinde doğal olarak oluşum gösteren bazalt sütunlarına bölgede yürütülen yol çalışmaları çerçevesinde zarar verildiği yönünde bilgilerin alınması üzerine ilgili birimlere talimat verilerek bu bölgedeki yol çalışması durduruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından konu yerinde incelenerek söz konusu sütun oluşumlarının korunmasına yönelik tedbirler alındı.

Vali Şıldak konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ender jeolojik oluşumlar arasında yer alan bazalt sütunlarının korunması ve her tür zarardan uzak tutulması için ilgili bütün birimlere talimat verilmiştir. Ayrıca bu alanın doğal sit alanı olarak tescil edilmesi ile ilgili süreç başlatılmıştır. Bu bölgede nitelikli bir tabiat alanı proje çalışması yürütmeyi hedefliyoruz. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir" dedi.

Vali Şıldak, yakın bir süre önce yine Şanlıurfa'nın tüm tarihi ve doğal güzelliklerinin kayıt altına alınmasına yönelik yürütülen çalışma çerçevesinde akademisyenlerle bir araya gelmişti. Valilik koordinasyonunda Şanlıurfa'nın tüm tescilli ve tescilsiz değerlerinin kayıt altına alınarak, bu değerler ile ilgili çalışmaların yakından takip edilmesine öncülük eden Vali Hasan Şıldak, bununla birlikte Taş Tepeler Projesinin de aşamalarını birebir takip eden isim olmuştu.

Vali Şıldak, Şanlıurfa değerlerinin tarihi ve doğa güzellikler ile sınırlı kalmaması için yine gastronomi alanında da valilik öncülüğünde başlatılan projeye öncülük ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Yönetim Hasan Şıldak Siverek 3-sayfa Güncel Çevre Doğa

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

Narin Güran soruşturmasında çok sayıda gözaltı var

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması: Sürecin bizzat takipçisi olacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Narin Güran" mesajı

 Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Aileyle defalarca görüşen Didem Arslan'dan çok konuşulacak tespit
Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından Destici'den idam çağrısı: İbreti alem için sallandıracaksın

Siyasetçilerden ilk idam çağrısı geldi: İbreti alem için sallandıracaksın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI maç izle! (GALATASARAY ESENLER EROKSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Eylül Galatasaray Esenler Erokspor maçı nereden izlenir? GALATASARAY ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray Esenler Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Esenler Erokspor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Ç. Esenler maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Galatasaray Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? GS Esenler maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Cübbeli Ahmet'e kim saldırdı? Cübbeli Ahmet boğazını kim sıktı, saldırgan yakalandı mı? MasterChef eleme adayları kim? 8 Eylül Pazar bugün kim potada kim var? Masterchef kim elendi? 8 Eylül Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? Kim Milyoner Olmak İster OKtay Kaynarca kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sunucusu değişti mi, Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kim oldu? Kenan İmirzalıoğlu neden yok, nerede, neden bıraktı, hasta mı, geri dönecek mi? Müjdemi İsterim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Müjdemi İsterim filmi ne zaman, nerede çekildi?
title