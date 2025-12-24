Haberler

Şanlıurfa'da bakkalda yapılan denetimlerde şoke eden görüntüler

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Beykapısı Mahallesi'ndeki bir bakkalda yaptığı denetimlerde çok sayıda bozulmuş ve tarihi geçmiş gıda ürününe el koydu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, sağlıksız şartlarda saklanan gıda maddeleri imha edildi ve iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Halk ve çevre sağlığını korumak adına denetim faaliyetlerine devam eden Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Beykapısı Mahallesi'ndeki bir bakkalda yaptığı denetimlerde şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Denetimlerde çok sayıda bozuk gıda maddesi tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekiplerinin de destek verdiği denetimde, dükkanda bulunan gıda maddelerinin neredeyse tamamının son tüketim tarihinin geçmiş, küflenmiş ve kurtlanmış olduğu tespit edildi.

Sağlıksız şartlarda muhafaza edilen, aralarında tarihi geçmiş bulgur, makarna, bakliyat, bozulmuş ve kokmuş yağ, pekmez, salamura zeytin ve yaprak gibi ürünler araçlara yüklenip, şehir çöplüğüne götürülerek imha edilirken, iş yeri sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
