Şanlıurfa'da Arazi Kavgasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Şanlıurfa'da Arazi Kavgasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti. Olayda çok sayıda yaralı bulunuyor ve soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da kuzenlerin arazi kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Olay, dün gece Birecik ilçesine bağlı Haydarahmet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kısa süre önce Gaziantep'ten köyüne döndüğü öğrenilen Mehmet Bulut ile amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede silah, taş ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Mehmet Bulut (24), Ali Bulut, Yılmaz Bulut., İbrahim Bulut (27), M.B., B.B. ile Hüseyin Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Birecik ve Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet ve Ali Bulut yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı İbrahim Bulut, Birecik Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Tedavi altına alınan İbrahim Bulut, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölü sayısı 4'e yükseldi

Ağır yaralı olarak Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz Bulut ise ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yılmaz, öğle saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kuzenlerin cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Diğer üç yaralının hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BİLGİN - 3.Sayfa
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