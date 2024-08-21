Şanlıurfa'da aracın çarptığı 2 yaban domuzu telef oldu
Şanlıurfa'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 yaban domuzu telef oldu. Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin otoban bağlantı yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaban domuzuna çarptı. Yaşanan kazada, yaban domuzları çarpmanın şiddetiyle telef olurken, kazaya karışan araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar, yolda telef olan yaban domuzlarının başka kazalara yol açmaması için yol kenarına aldı.
Şanlıurfa'da aracın çarptığı 2 yaban domuzu telef oldu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 yaban domuzu telef oldu.
Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin otoban bağlantı yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaban domuzuna çarptı. Yaşanan kazada, yaban domuzları çarpmanın şiddetiyle telef olurken, kazaya karışan araçta ise maddi hasar meydana geldi.
Kazayı gören vatandaşlar, yolda telef olan yaban domuzlarının başka kazalara yol açmaması için yol kenarına aldı.