Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Kavga: Kadınlara Yönelik Şiddet Tepki Çekti

Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Kavga: Kadınlara Yönelik Şiddet Tepki Çekti
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında yaşanan kavgada 5 kişi yaralandı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde kadınlara yönelik şiddet anları büyük tepki topladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında yaşanan ve 5 kişinin yaralandığı kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadınlara yönelik şiddet anları büyük tepkiye neden oldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Siverek'e bağlı Söylemez Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kadınlara yönelik şiddet anları kamerada

Olaydan günler sonra sosyal medyada paylaşılan cep telefonu görüntüleri kamuoyunun gündemine oturdu. Görüntülerde, kavgayı kayda almak isteyen bir kadının müdahale edilerek yere itildiği ve yerde de tartaklandığı görülürken, bir başka kadının ise bir erkeği korumak isterken kendini sopaya siper ettiği anlar yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadınlara yönelik şiddette tepki gösterildi.

Olayla ilgili incelemenin sürdürüldüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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