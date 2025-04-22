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Şanlıurfa'da 9 Araç Kundaklandı, Bir Kişi Bıçaklandı

Şanlıurfa'da 9 Araç Kundaklandı, Bir Kişi Bıçaklandı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi, eline aldığı tinerle mahalledeki 9 aracı kundakladı. Kendisine müdahale etmek isteyen yabancı uyruklu bir şahsı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Şanlıurfa'da aynı mahallede 9 araç kundaklandı

Eline tiner alıp mahalledeki araçları yaktı, kendisini yakalamaya çalışan şahsı bıçaklayarak ağır yaraladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da eline tiner şişesi alan bir şahıs, mahalledeki 9 aracı kundakladı. Araçları kundaklayan zanlı, kendisini yakalamaya çalışan yabancı uyruklu bir şahsı da bıçaklayarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, eline tiner şişesi ve bez parçası alan 25 yaşındaki Emin B., mahalledeki 9 aracı ateşe verdi. Araçların yandığını gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlardaki yangını söndürmeye çalışırken Emin B. ise yabancı uyruklu bir şahıs tarafından yakalandı. Kaçmaya çalışan Emin B., yabancı uyruklu şahsı da bıçaklayarak ağır yaraladı.

Polislerin haber vermesinin ardından otomobilinin kundaklandığını öğrenen Melikşah Kılıç, hortumla yangına müdahale ettiklerini söyledi. İlk tespitlere göre 9 aracın kundaklandığını söyleyen Akabe Mahalle Muhtarı Ahmet Karademir ise, "Bizim mahallede araç kundaklaması olmuştur. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bizim tespitimize göre şu anda 9 aracımız kundaklanmıştır" dedi.

Zanlının kendisini yakalamaya çalışan bir kişiyi bıçakladığını belirten Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Kestop da, "Malumunuz bu akşam 9 araç kundaklanmış. Araçları kundaklanan vatandaşlar, kundaklayan şahsı yakalamaya çalışırken bir vatandaşımız bıçaklandı. Araçları yanan ve bıçaklanan şahsa geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı. Akşemsettin Mahalle Muhtarı Hadi Doğan da bu tür olayların önlenmesi için gece bekçisi sayısının arttırılmasını istedi.

Araçları kundakladıktan sonra yakalanan ve gözaltına alınan Emin B. isimli şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN - 3.Sayfa
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