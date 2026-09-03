Şanlıurfa'da Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "hırsızlık" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K, Karaköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen R.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı..
Kaynak: İhlas Haber Ajansı