Şanlıurfa'da aranan 5 hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Hükümlüler arasında 22 yıl 9 ay cezası olan bir kişi de bulunuyor.
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında çeşitli ilçelerde operasyonlar düzenlendi. Çalışmalarda, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. Karaköprü ilçesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.S. Birecik ilçesinde yakalandı.
Ekipler ayrıca, hakkında "yağma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü Bozova ilçesinde, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U'yu Karaköprü ilçesinde gözaltına aldı.
Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada ise hakkında 17 ayrı dosyadan toplam 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere jandarmaya götürüldü. - ŞANLIURFA