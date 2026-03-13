Haberler

Şanlıurfa'da 30 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da iletişim yoluyla dolandırıcılık suçuna karıştığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında ele geçirilen materyallerle, şüphelilerin 5 kişiyi dolandırdığı belirlendi.

Şanlıurfa'da iletişim yoluyla 30 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Bu kapsamda, Şanlıurfa'nın Eyyübiye, Karaköprü ve Akçakale ilçelerinde "atıcı evi" olarak kullanıldığı belirlenen 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu ve 5 SIM kart ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin Tekirdağ, Bartın, Gaziantep, Denizli ve Antalya'da yaşayan 5 kişiyi toplam 30 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

