Şanlıurfa'da 20 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

Şanlıurfa'da 20 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Duruca Mahallesinde meydana geldi. Sondaj kuyusundan köpek sesi geldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalleye ulaşan ekipler, yavru köpeği, 70 santim genişliğinde ve 20 metre derinliğindeki kuyudan yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kurtardı. Kurtarılan yavru köpek, doğal yaşam alanına salıverildi. Mahalle sakinleri, köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA