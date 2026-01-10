Haberler

Şanlıurfa'da 20 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

Şanlıurfa'da 20 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 20 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Mahalle sakinleri, durumu bildirdi ve itfaiye ekipleri başarıyla köpeği kurtararak doğal yaşamına geri döndürdü.

Şanlıurfa'da 20 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Duruca Mahallesinde meydana geldi. Sondaj kuyusundan köpek sesi geldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalleye ulaşan ekipler, yavru köpeği, 70 santim genişliğinde ve 20 metre derinliğindeki kuyudan yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kurtardı. Kurtarılan yavru köpek, doğal yaşam alanına salıverildi. Mahalle sakinleri, köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı