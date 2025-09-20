Şanlıurfa'da 16 Yaşındaki Kızın Eli Salça Makinesi Merdanesine Sıkıştı

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki kız çocuğunun salça makinesi merdanesine kaptırdığı eli, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Asya Mahallesinde yaşandı. Salça yapan ailesine yardım eden 16 yaşındaki Ayşenur K., biberleri koyduğu sırada elini makinenin merdanesine kaptırdı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuzun elini kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, makineyi taşlama makinesi ile kesti. Eli kurtarılan kız, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ŞANLIURFA