Şanlıurfa'da akıl almaz olay: Ev kendiliğinden yanıyor iddiası

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan 14 kişilik bir ailenin evi, bilinmeyen nedenlerle defalarca yangın çıkmasına maruz kaldı. Yangında 2 aylık bebek yaralandı ve aile, yetkililerden yardım talep etti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan 14 kişilik ailenin evi, bilinmeyen nedenlerle alev alıyor. Sığındıkları komşularının da evi yanan aile, yetkililerden yardım istedi. Çıkan son yangında 2 aylık bebek yanarak yaralandı.

Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Akdilek Mahallesi'ndeki bir evde nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar çıkıyor. Son bir ayda defalarca evindeki eşyaları tutuşan 14 kişilik aile, evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Yaşanan son yangın olayında 2 aylık bebekleri yanarak yaralandı. Bebeğin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Sığındıkları komşunun da evi yandı

Kaya ailesi, yaşanan yangınlar sonrası komşularına sığınmak zorunda kaldı. Gece yatmak için gittikleri evde de yangınların başlaması üzerine dışarıda kalmak zorunda kalan aile, yetkililerden yardım istedi.

"Evimiz kendiliğinden yanıyor"

15 yıldır kaldıkları evde daha önce böyle bir olayın yaşanmadığını, son bir aydır evlerinde yangın çıktığını belirten İsmail Kaya, "Son bir aydır evimiz yanıyor. Bütün eşyalarımız yanıyor. En son çıkan yangında 2 aylık çocuğumuz yandı. Yüzü yandı, şu an yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor. Evimiz kullanılamaz hale geldi. Bütün eşyalarımız yandı. Çıkan yangınların sebebini bizde bilmiyoruz. Evimiz kendiliğinden yanıyor. Dışarı çıkıyoruz, ardımıza bakıyoruz alev var. Artık canımızdan korkmaya başladık. Çözüm için bazı yerlere başvurduk fakat bir neticeye varamadık. Başka bir yere taşındık orada da yangın çıktı. Şuan bir odamız var, 14 kişi o odada kalıyoruz. Başka yere gidemiyoruz. Komşumuza gittik, orada da yangın çıktı. Beklentimiz buranın yıkılıp, yerine geçinebileceğimiz bir yer yapılmasıdır" diyerek yetkililerden yardım istedi. - ŞANLIURFA

