Sandıklı’da metruk binalara yönelik denetim

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekipleri tarafından metruk binalara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 5 metruk binada arama yapıldı. Denetimlerde 57 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, metruk binalara yönelik kontrollerin aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı