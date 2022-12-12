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İstanbul'da bir garip olay! Trafiğe aldırış etmeyen genç kız, yolun ortasına oturup öylece bekledi

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Sancaktepe'de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yolun ortasına oturan bir kız, bir süre bekledikten sonra kayıplara karıştı. Kimsenin bir anlam veremediği olay esnasında o esnada bölgeden geçen sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı.

Sancaktepe'de 8 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kız çocuğu akan trafiğe aldırış etmeden yolun ortasında dakikalarca oturdu. Küçük kızın hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİR SÜRE SONRA KOŞARAK UZAKLAŞTI

Görüntülerde, küçük kızın yolun ortasında oturduğu, otomobil sürücülerinin aldırış etmeden yoluna devam ettiği, bir süre sonra kızın ayağı kalkarak koşarak uzaklaştığı görülüyor.

İşte o ana ilişkin kareler;

Sancaktepe'de yürekleri ağza getiren görüntü: Dakikalarca yolun ortasında oturdu

Sancaktepe'de yürekleri ağza getiren görüntü: Dakikalarca yolun ortasında oturdu

Sancaktepe'de yürekleri ağza getiren görüntü: Dakikalarca yolun ortasında oturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sancaktepe Aralık 3. Sayfa Haberler

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