Sancaktepe'de Uyuşturucu Etkisiyle Kaza: Bir Yaralı, Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

İSTANBUL (İHA) – Sancaktepe'de uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen sürücünün neden olduğu kazada bir kişi yaralanırken, araçta yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan F.E. yönetimindeki 26 AGT 736 plakalı otomobil, 34 AR 7667 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrilirken, sürücüsü A.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan A.E., itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası F.E.'nin şüpheli hareketleri üzerine araçta detaylı arama yapan polis ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan F.E., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL