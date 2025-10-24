Haberler

Sancaktepe'de Uyuşturucu Etkisiyle Kaza: Bir Yaralı, Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sancaktepe'de Uyuşturucu Etkisiyle Kaza: Bir Yaralı, Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sancaktepe'de, uyuşturucu etkisindeki bir sürücünün neden olduğu kazada bir kişi yaralanırken, araçta yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

İSTANBUL (İHA) – Sancaktepe'de uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen sürücünün neden olduğu kazada bir kişi yaralanırken, araçta yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan F.E. yönetimindeki 26 AGT 736 plakalı otomobil, 34 AR 7667 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrilirken, sürücüsü A.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan A.E., itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası F.E.'nin şüpheli hareketleri üzerine araçta detaylı arama yapan polis ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan F.E., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandı

İşte Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Arda Turan 90+4'te yıkıldı

Arda Turan'a 90+4'te büyük şok
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan Ümit Önal kimdir?

Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan Ümit Önal kimdir?
Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde

Barajlar alarm verirken birileri Polat Alemdar editiyle şov peşinde
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı

Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.