Lyon taraftarları Fenerbahçe'yi uyutmadı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacağı kritik rövanş karşılaşması öncesinde Fransa'da dikkat çeken anlar yaşandı.

Lyon taraftarları, karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli futbolcuların konakladığı otelin önüne gelerek gece boyunca havai fişek patlattı.

OTELİN ÖNÜNDE GECE BOYU HAVAİ FİŞEK

Lyon taraftarlarının, Fenerbahçeli futbolcuların uykusunu bölmek amacıyla otelin çevresinde havai fişekler patlattığı belirtildi. Gece saatlerinde art arda patlatılan havai fişekler nedeniyle otelin çevresinde uzun süre yüksek ses oluştu.

İLK MAÇ 1-1 BİTMİŞTİ

Fenerbahçe ile Lyon arasında Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti. Sarı-lacivertliler, Fransa'daki rövanşı kazanması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselecek. Karşılaşmanın normal süresinin beraberlikle tamamlanması halinde mücadele uzatmalara gidecek. Eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması durumunda turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

MAÇ BU AKŞAM 22.00'DE

Groupama Stadı'nda oynanacak Lyon-Fenerbahçe karşılaşması bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertliler kritik mücadelede Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan yararlanamayacak. Fenerbahçe, Lyon'u elemesi halinde 17 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.