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Sancaktepe'de park halindeki araçlara ketçap sıkıldı

Sancaktepe'de park halindeki araçlara ketçap sıkıldı
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İlginç olay Sancaktepe'de yaşandı. Kimliği belirlenemeyen bir şahıs, park halindeki araçlara ketçap sıktı. O anlara sosyal medyada "Akıl tutulması yaşıyoruz" yorumları yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Sancaktepe'de kaydedilen görüntülerde kimliği belirlenemeyen bir şahsın park halindeki çok sayıda otomobile ketçap sıktığı görüldü.

"AKIL TUTULMASI YAŞIYORUZ"

O anlara sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar "Akıl tutulması yaşıyoruz" yorumunu yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Şaziye Ceyhan - 3.Sayfa
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