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Sancaktepe'de İETT Otobüsü Sürücüsü Kavga Sonrası Kamyonetin Altında Kaldı

Sancaktepe'de İETT Otobüsü Sürücüsü Kavga Sonrası Kamyonetin Altında Kaldı
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Sancaktepe'de bir trafik kazası sonrası otobüs sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında çıkan kavga, otobüs sürücüsünün kamyonete tutunarak gitmesini engellemeye çalışırken ağır yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de hasarlı trafik kazasına karışan İETT otobüsü şoförü ile kamyonet sürücüsü arasında kavga çıktı. Kamyonetine binip ayrılmaya çalışan sürücüyü engellemek isteyen İETT otobüsü şoförü, kamyonetin dikiz aynasına tutundu. İETT şoförü, seyir halinde olan kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de İnönü Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, S.S.K. yönetimindeki İETT otobüsü, F.E'nin kullandığı kamyonetle çarpışarak hasarlı trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında F.E. bindiği kamyonetle hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, S.S.K, ise aracın dikiz aynasına tutunarak gidişini engellemeye çalıştı. F.E.'nin durmayarak yola devam etmesiyle birlikte S.S.K. bir süre sürüklendi, ardından kamyonetin altında kalarak yaralandı.

Ağır yaralanan S.S.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. İETT şoförünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan kamyonet sürücüsü F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, S.S.K'nin sürüklendiği ve ardından tutunduğu kamyonetin altında kalarak ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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