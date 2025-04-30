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Sancaktepe'de fabrika yangını

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İstanbul Sancaktepe'deki bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Abdurrahmangazi Mahallesi Bengi Sokak'ta 07.00 sıralarında bir fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALE EDİYOR

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, çevredeki vatandaşların yoğun dumanı fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildiği öğrenildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Sancaktepe'de fabrika yangını

Sancaktepe'de fabrika yangını

Sancaktepe'de fabrika yangını
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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