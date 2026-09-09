Haberler

Sancaktepe’de beton pompa aracı karşı şeride geçerek 3 araca çarptı: 5 yaralı

Sancaktepe’de beton pompa aracı karşı şeride geçerek 3 araca çarptı: 5 yaralı
Güncelleme:
+60 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde beton mikserine çarpan beton pompa aracı, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde beton mikserine çarpan beton pompa aracı, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. 3 araca çarpıp yol kenarındaki ağaca vurarak durabilen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kurtarılırken, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sancaktepe ilçesi Eyüpsultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 MKF 401 plakalı beton pompa aracı, inşaat sahasından çıkan beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan beton pompa aracı karşı şeride geçerek 3 araca çarptı. Araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada beton pompa aracının sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, diğer araçlarda bulunanlarla birlikte toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatılarak çevrede güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan sürücü, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar, çekici ve vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

'Beyaz'ın sonu da 'Kara' gibi oldu

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları hemen değiştirildi
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti

Listede Erdoğan da var! Tüm gözler cumartesi gününe çevrildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Parti'den Üsküdar seçimleri kararı! İtiraz edecekler

Yeni Parti'den Üsküdar kararı!

Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma

Üsküdar'daki olaylı seçim sonrası iki isim için düğmeye basıldı

Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu! İşte maliyeti ve yeni hali

Aziz başkan dediğini yaptı! Fenerbahçe Real Madrid gibi olacak
Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme

Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme
İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu! '7 gün içinde...'

İsrail, bu kez İngiltere'yi karşısına aldı! "7 gün içinde..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog

Eda konuşmaya başlayınca Erdoğan araya girdi: Bir dakika
Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı mutfağa soktu

Görüntüdeki kadınların aşık olduğu isim aynı kişi