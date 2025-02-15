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Sanayide dehşet anları! Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi

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Denizli'de aracını yaptırmak için sanayiye gelen bir kadın sürücü, yaptıklarıyla pes dedirtti. Aracıyla kontrolsüz bir şekilde sanayi dükkanına dalan kadının o anlardaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Denizli'deki bir kadın sürücü aracındaki bir sorunu yaptırmak için sanayinin yolunu tuttu. Bir süre sonra ise ortalığı savaş alanına çevirdi. Kontrolsüz bir biçimde aracını sağa sola süren kadın sürücü, hızını alamayarak sanayi dükkanına daldı.

ARACIN CAMLARINI KIRDILAR

Arabasını vatandaşların üzerine süren öfkeli kadına kimse engel olamadı. Kadını durdurmak isteyen vatandaşlar, aracın camlarını kırmak zorunda kaldı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşın "Abla geliyor... Bak bak geldi! Cinayet..." dediği duyuldu.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası kadının gözaltına alındığı öğrenildi. Sanayide dehşet saçan kadının neden bu kadar çok sinirlendiği ise bilinmiyor.

Sanayide dehşet anları! Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFatih Sultan:

Kadına kim ne yaptıysa artık, çıldırtmış olmalı

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Haber YorumlarıErdem Sen:

500 tl lik masrafa 5000 tl isteyen ustaya yapmak istedigim:)

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Haber YorumlarıNAKRE:

Ne yapıyorsunuz hanımefendi bir kendinize gelin :)

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Alkollü sanırım

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