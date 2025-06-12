Sanal Kumar Operasyonunda 10 Fenomen Gözaltına Alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, sosyal medyada sanal kasalar açarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddia edilen 10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı. Operasyon, yüksek takipçili yayıncıların 'key drop' adlı siteden dijital oyun kazançlarını paraya dönüştürme faaliyetlerine yönelik gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddia edilen 10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, yüksek takipcili bazı fenomenlerin sosyal medya uygulamaları olan 'Twitch, Youtube, Instagram ve Tiktok' yayınları sırasında 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında, yayıncıların diğer kullanıcılarla birlikte oyundan kazandıkları eşyaları paraya dönüştürmek adına sanal kasalar açtığı ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettiği öne sürüldü.

10 şüpheli yakalandı

Soruşturma kapsamında 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 5 şüphelinin yurt dışında olduğu, 2 şüphelinin şehir dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise firari durumda olduğu öğrenildi. Öte yandan 1 şüphelinin ise adliyeye geleceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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