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Samsun Kavak'ta Trafik Güvenliği İçin Farkındalık Çalışmaları

Samsun Kavak'ta Trafik Güvenliği İçin Farkındalık Çalışmaları
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Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin güvenliği için bilgilendirme çalışması yaparak trafik kurallarının önemine dikkat çekti. Genç sürücüler ve ailelerine broşürlerle uyarılarda bulunuldu.

Samsun'un Kavak ilçesinde polis ekipleri, araç ve motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışması yaparak hayat kurtaracak uyarılarda bulundu.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, muhtemel trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması amacıyla ilçe genelinde sürücülere broşür dağıttı. Trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunan ekipler, farkındalık çalışmaları kapsamında genç sürücüler ve ailelerine yönelik önemli mesajlar iletti.

Dağıtılan el broşürlerinde, "Bir Kural Bir Ömür", "Trafikte Güvenli Motosiklet Kullanımı", "Araçlarda Kör Nokta", "Ani Manevralar", "Evladını riske atma, tedbirini al, kaza yapma", "Kaskım Kafamda" gibi dikkat çekici ifadeler yer aldı.

Motosiklet kazalarının artış göstermesi üzerine gerçekleştirilen kampanyaya Kavak halkı büyük destek verdi. İlçe sakinleri, "Polisimizin yaptığı bu uyarılar çok yerinde. Biz de aileler olarak evde çocuklarımıza bu bilinci aşılamalıyız" dediler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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