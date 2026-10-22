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Samsun İlkadım'da 12 kişinin üst ve ikamet aramasında 7 bin 902 hap ele geçirildi

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Samsun İlkadım'da 12 kişinin üst ve ikamet aramasında 7 bin 902 hap ele geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 12 kişiye yönelik aramada 7 bin 902 uyuşturucu hap, 69,90 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu kullanmaktan aranan 2 kişi de yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 12 kişinin üstü, araçları ve ikametlerinde yapılan aramalarda 7 bin 902 uyuşturucu hap, 69,90 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. İlkadım ilçesinde 12 kişinin üstü, araçları ve ikametlerinde yapılan aramalarda 7 bin 902 adet uyuşturucu hap, 69,90 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucu madde kullanmak suçundan ifadelerinin alınmasına yönelik aranan 2 kişi de yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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