Samsun Emniyeti'nden Motosiklet Sürücülerine Kask Uyarısı

Emniyet Müdürü Arıbaş motosiklet sürücülerine seslendi: " Samsun'da kask duyarlılığı oluşturalım"

SAMSUN - Samsun İl Emniyet Müdürlüğü motosiklet kazalarını azaltmak amacıyla söyleyişi etkinliği düzenledi. Samsun Emniyet Müdürü Arıbaş etkinlikte özellikle kask konusuna dikkat çekerek, "Samsun'da kask konusunda bir duyarlılık oluşturalım. İlkadım şehri Samsun'da bir farkındalık oluşturalım istiyorum. Motosiklet sürücülerinin ve yolcularının kasksız motosiklete binmelerini istemiyoruz" dedi.

Motosiklet kazalarını azaltmak, kazaların büyük çoğunluğunun kural ihlallerinden kaynaklandığına dikkat çekmek, güvenli motosiklet kullanımı konusunda vatandaşları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İlkadım ilçesi Batı Park Konser alanında söyleyişi etkinliği düzenlendi. Etkinliğe motosiklet sürücüleri yoğun katılım gösterdi. Etkinlikte konuşma yapan Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş kask konusuna dikkat çekti.

Arıbaş, "Trafik kuralları konusunda bir farkındalık oluşturmak istedik. Trafik hepimizin ortak yaşama kültürüdür. Dilimiz döndüğünce insanlara trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulunuyoruz. İnsan hayatından daha değerli bir şey yok. Trafikte motosiklet ve araç sayıları her geçen gün artıyor. Hepimizin ortak kullandığı alanlarda kurallara uymak zorundayız. Kurallara uymamak insanlarımızın hayatına, yaralanmasına sebebiyet veriyor. Bizim için en büyük başarı olayın olmasını önlemektir. Bir insanın hayatını kurtarmak. Bunun verdiği vicdanı haz, mutluluk hiçbir şeyle ölçülemez. Arkadaşlarımızla karar verdik. Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda yaya ve araç trafiği çok yoğun oluyor. Bu yoğunluk maalesef bazen insanların hayatlarını kaybetmesine neden oluyor. Bu bizi üzüyor. Bir insanın hayatını kurtarmaya vesile olursak ne mutlu bize" dedi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş konuşmasına şu sözlerle devam etti; "Bayram öncesi trafik yoğunluğu artmasıyla birlikte doğal olarak bizde trafik tedbirlerimizi arttırıyoruz. İnsanlara sürekli bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Motosiklet sürücülerimizin kask takmadıklarını görüyoruz. Şöyle bir alışkanları var; sürücü kask takıyor, yolcu kask takmıyor. Bizim trafik birimlerimizde çalışan şahin timlerimiz var. Onlar da motosiklet sürücüsü. O arkadaşlarımıza da görev çıkmadan önce ikazlarda bulunuyoruz. Asayiş hizmetlerinde çalışan yunus timlerimiz var. Onlara da bu konuları ısrarlı bir şekilde ifade ediyoruz. Samsun ülkemiz açısında sembolik değeri çok yüksek olan bir şehirdir. Trafik kurallarına uyalım. İlk adımı Samsun'dan atalım düşüncesiyle böyle bir etkinliği yapalım istedik. Sabırlı olalım. Sabırsızlık, acelesizlik, telaş, yorgunluk, dikkatsizlik bizi farklı hadiselerle karşılaştırabilir. Zaman zaman acı hadiselerle karşılaşıyoruz. Kask takma konusunda Samsun'da bir ilki başlatalım. Şehrimizin her tarafında kasksız motosiklet görmeyelim. Görürsek ikaz edelim. Geçtiğimiz günlerde Atatürk Bulvarı'nda 24 yaşındaki bir gencimiz hayatını kaybetti. Benim çocuğumdan yaşı daha küçüktü. Hala etkisinden kurtulamıyoruz. Samsun'da kask konusunda bir duyarlılık oluşturalım. İlkadım şehri Samsun'da bir farkındalık oluşturalım istiyorum. Motosiklet sürücülerin kasksız motosiklete binmelerini istemiyoruz."

"2 kazadan 1'ini motosiklet kullanıcıları yapmış"

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Güler, " 2024 yılında Samsun'da yaralamalı ve ölümlü 4 bin 581 kaza yaşanmış. Bunlarda 2 bin 170'ini motosikletli arkadaşlarımız yapmış. 2 kazadan 1'ini motosiklet kullanıcıları yapmış. Bir motosiklet sürücüsü eğer kaza atlatmışsa biz bu sürücüyü kaza yapmış sayıyoruz. Yunuslar derki; ilk hatanız son hatanız olabilir. Dolayısıyla daha dikkatli kullanmamız lazım. En çok kazalar; aşırı hız, kavşaklara yaklaşırken kurallara uymamak, geçiş önceliği kurallarına uyulmadığı yaşanıyor" şeklinde konuştu.

Etkinlik konuşmaların ardından sona erdi.