Samsun'daki Park Yeri Kavgasına Gazeteciye Müdahale: Soruşturma Başlatıldı

Samsun'daki Park Yeri Kavgasına Gazeteciye Müdahale: Soruşturma Başlatıldı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde park yeri kavgası sırasında bir gazeteciye yapılan polis müdahalesi üzerine Samsun Valiliği adli ve idari soruşturma başlattı. Müdahaleyi gerçekleştiren polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde park yeri kavgası sırasında olay yerindeki bir gazeteciye yapılan polis müdahalesiyle ilgili Samsun Valiliği adli ve idari soruşturma başlatıldığını, müdahaleyi gerçekleştiren polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bazı internet haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan; Bugün saat 13.10 sıralarında İlkadım ilçemizde park yeri nedeniyle kavga eden L.K., İ.K. ve S.R. isimli şahıslara, devriye görevini ifa eden asayiş ekiplerinin müdahalesi ve sonrasında şüphelilerin gözaltına alınmaları sırasında olay yerinde bulunan gazeteci R.Y.'ye yapılan tasvibi mümkün olmayan müdahale ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından ilgili polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti de gazeteciye yapılan sert müdahaleyi kınadıklarını, konunun takipçisi olacaklarını açıkladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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