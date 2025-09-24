Samsun'daki Heyelan Faciasında İddianame Tamamlandı: 2 Şüpheliye 15 Yıla Kadar Hapis Cezası İsteniyor

Samsun'da akaryakıt istasyonunda baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği heyelan faciasıyla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede 2 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, 27 Nisan 2025 tarihinde saat 22.50'de Canik ilçesindeki Lovelet Alışveriş Merkezi(AVM) yanındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonun oto yıkama bölümünde aracını yıkayan Adem Kaya (35), eşi Çiğdem Kaya (31) ile çocukları Açelya Mina (7) ve Ayla Kaya (5), istasyon sahasında yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Kaya ailesinden 3 kişi hayatını kaybederken, anne Çiğdem Kaya ise yaralı olarak kurtuldu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olayın iş güvenliği ihmalleri nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Çiğdem Kaya'nın hayati tehlike taşımayan yaralar aldığı ifade edilen iddianamede, akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli'nin 2011'den beri işletmeyi iş güvenliği ve denetim yükümlülüklerini yerine getirmeden yönettiği, Kemal Yıldırım'ın ise sahada fiilen müdür gibi hareket ettiği ve sorumluluk kabul etmediği belirtildi.

Bilirkişi raporu: "Ruhsatsız ve tedbirsiz"

Dosyaya giren bilirkişi raporunda, oto yıkama bölümünün tesisin vaziyet planında yer almadığı, ruhsat ve izin belgesi bulunmadığı ve gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı vurgulandı. Raporda, işletme yetkililerinin heyelan ve toprak kayması risklerine karşı koruma önlemlerini göz ardı ettiği kaydedildi.

İddianamede, tutuklu bulunan Mehmet Zeki Gedikli ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kemal Yıldırım hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 85/2, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. - SAMSUN