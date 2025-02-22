Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Tır ve 1 Minibüs Karıştı

Samsun'da 4 tır ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında Samsun-Ordu karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolu üzerinde seyir etmekte olan 4 tır ve 1 minibüs, kırmızı ışıklarda kar yağışından dolayı duramayarak zincirleme trafik kazası geçirdi. Maddi hasarlı olarak atlatılan kaza sonrasında, Samsun-Ordu karayolu yaklaşık 45 dakika trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından karayolu tek şeritten kontrollü şekilde trafiğe açıldı. - SAMSUN