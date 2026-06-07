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Atakum'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 5 yaralı

Atakum'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 5 yaralı
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Samsun'un Atakum ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek iki araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin diğer araçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Ç. (19) idaresindeki 55 AJV 948 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinden Karayolları istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen A.K.K. (22) yönetimindeki 55 BD 242 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışan araç, ardından U.R. (45) idaresindeki 61 AHC 169 plakalı SUV araca çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 55 AJV 948 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi ile 55 BD 242 plakalı otomobildeki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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