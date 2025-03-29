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Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 6 kişi yakalandı

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Samsun'da narkotik polisi özel harekat desteğiyle uyuşturucu operasyonu düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen özel harekat polisi destekli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

6 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan aramalarda 1 kilogram 400 gram metamfetamin, 880 adet ecstasy hap, 18 gram kokain, 200 adet sentetik ecza, 500 gram (bonzai) sentetik kannabinoid üretiminde kullanılan hammadde olan Fubinica ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 6 kişi yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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