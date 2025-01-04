Üye Girişi
Haberler
FBI, ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir
FBI, ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir
İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler
Desteklerini yinelediler! İsrail ile PKK arasında doğrudan temas
Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan
Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan jet açıklama

Samsun'da Yorgun Mermi Sonucu Ölüm: İki Şahıs Yakalandı

Samsun'da Yorgun Mermi Sonucu Ölüm: İki Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 80 yaşındaki Raif Öntürk, yorgun mermi isabeti sonucu hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin 5 aylık çalışması sonucu merminin kaynağı tespit edildi ve mermiyi ateş eden S.A. tutuklandı. S.A.'nın tabancayı T.S.'den satın aldığı belirlendi.

Samsun'da 17 Ağustos 2024' tarihinde bir kişinin yorgun mermi isabet etmesi sonucu ölümüyle 2 şahıs jandarma ekiplerinin yaptığı 5 aylık çalışma sonucu yakalandı. Şahıslardan 1'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Eğrikum Mahallesi'nde 17 Ağustos 2024'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesinde çalışan Raif Öntürk (80) vücuduna isabet eden yorgun mermi sonucunda hayatını kaybetti. Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 5 ay süren takip ve çalışma yaptı. Jandarma Kriminal Laboravar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kriminal incelemeler sonucunda merminin yaklaşık 1400 metre uzaklıktaki bir düğün eğlencesinde havaya ateş eden bir şahsın tabancasından çıkmış olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili tabancayla ateş ettiği tespit edilen S.A. (30) jandarmanın takibi sonucu yakalanarak bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucu S.A isimli sahsın olayda kullandığı tabancayı T.S. isimli şahıstan satın aldığı tespit etti. Gözaltınaalınan T.S. isimli şahıs hakkında yapılan araştırmada ise kendisine ait söz konusu tabancayı S.A. isimli sahsa para karşılığı satmış olduğu, satma işlemi sonrasında ise hırsızlık süsü vererek tabancasının 7 Şubat 2023 tarihinde evinden çalındığını beyan ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan T.S.'nin de yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ferdi Tayfur hakkında söyledikleri RTÜK'ü harekete geçirdi
img

Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
img

Aile hekimleri iş bırakıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
Kocaelispor-Iğdır FK maçında olay çıktı: Bir polis memuru yaralandı, 7 kişi gözaltına aldı
Maçta tribünler karıştı! Bir polis yaralandı, gözaltına alınanlar var
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit
Paniklediler! İsrail hükümetine Türkiye uyarısı
Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı
Küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşları durmadı

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 4 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 4 Ocak Beşiktaş, Küçükçekmece, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 4 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Bursa elektrik kesintisi! 4 Ocak Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 4 Ocak Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4 Ocak Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.