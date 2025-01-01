Samsun'da Yılbaşı Gecesi Balkondan Havaya Ateş Eden Kişi Suçüstü Yakalandı

Samsun'da yılbaşı gecesi balkondan tabancayla havaya ateş eden bir kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Hürriyet Mahallesi Şeyh Zeyneddün Caddesi'nde polis tarafından yapılan denetimlerde bir kişinin yeni yılının ilk dakikalarında balkondan havaya ateş ettiği tespit edildi. Olay yerine müdahale eden ekipler, H.Ç. isimli şahsı yakaladı. Yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 48 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN