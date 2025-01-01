Samsun'da Yılbaşı Gecesi Balkondan Havaya Ateş Eden Kişi Suçüstü Yakalandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yılbaşı gecesi balkondan havaya ateş eden H.Ç. isimli şahıs, polis tarafından yakalandı. Olay yerinden ruhsatsız 2 tabanca ve 48 fişek ele geçirildi.
Samsun'da yılbaşı gecesi balkondan tabancayla havaya ateş eden bir kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Hürriyet Mahallesi Şeyh Zeyneddün Caddesi'nde polis tarafından yapılan denetimlerde bir kişinin yeni yılının ilk dakikalarında balkondan havaya ateş ettiği tespit edildi. Olay yerine müdahale eden ekipler, H.Ç. isimli şahsı yakaladı. Yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 48 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN