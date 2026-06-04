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Yaya geçidinden geçen vatandaşa otomobil çarptı: 1 yaralı

Yaya geçidinden geçen vatandaşa otomobil çarptı: 1 yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Muzaffer Yörük'e otomobil çarptı. Sağ dizinde kırık oluşan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Sürücünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı Meydan İç Kavşak'ta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Muzaffer Yörük'e, Hüseyin Kılıç idaresindeki 19 DR 231 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Muzaffer Yörük'ün sağ dizinde kırık meydana geldi. Yerde yatarken telefonu ile yakınlarını arayan Yörük, kendisine otomobil çarptığını onlara haber verdi.

Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine ambulansın yanı sıra resmi ve trafik polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Yörük, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, sürücü Hüseyin Kılıç'a alkol testi yaptıktan sonra ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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