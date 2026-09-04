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Samsun'da Anneanne ve Toruna Otomobil Çarptı

Samsun'da Anneanne ve Toruna Otomobil Çarptı
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Samsun İlkadım'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Ç. (70) ve 6 yaşındaki torunu Ç.A.Ş'ye otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü önce yaralılara bakıp ardından kaçtı, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki kadın ile 6 yaşındaki torununa otomobilin çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İstiklal Caddesi Öğretmenevi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Ç. (70), torunu Ç.A.Ş. (6) ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı kadın ve torunu yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, yolun karşısına geçmekte olan yaşlı kadın ile torununa otomobilin çarpması ve yere savrulmaları yer aldı. Ayrıca sürücünün aracından inerek yaralılara baktığı, akabinde otomobiline binerek olay yerinden gittiği görüntülere yansıdı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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