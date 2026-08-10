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Samsun'da 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Samsun'da 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
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Samsun Çarşamba'da yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin Çapkın evinde ölü bulundu. Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor; kanser hastası olduğu öğrenilen adamın ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği değerlendirilen adamın ölümüyle ilgili emniyet ekipleri soruşturma başlattı.

Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi Lise Caddesi mevkiinde ikamet eden 70 yaşındaki Hüseyin Çapkın, evinde ölü bulundu. Bir hafta önce öldüğü tahmin edilen yaşlı adamın ölümünün şüpheli bulunması üzerine emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Çapkın'ın kanser hastası olduğu öğrenilirken kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme ve otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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