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Yan bakma kavgası kanlı bitti: 1 tutuklama

Yan bakma kavgası kanlı bitti: 1 tutuklama
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Samsun'un Atakum ilçesinde 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 17 yaşındaki Y.E.B. bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden E.B. tutuklandı, Y.A.P. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde 'yan bakma' nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada 17 yaşındaki çocuk bıçakla yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir kafe önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taraflar arasında 'yan bakma' meselesinden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Y.E.B. (17) sağ baldırından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken saldırganlar kaçtı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, E.B. (19) ile Y.A.P.'yi (15) yakalayarak gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.B., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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