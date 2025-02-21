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Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda, 40 gram kubar esrar, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde E.T. (34) ve E.A. (43) isimli şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde uyuşturucu madde ve silah bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evlerinde ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 40 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 100 adet tabanca fişeği ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
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