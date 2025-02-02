Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem

Ege Denizi beşik gibi! Depremlerin sayısı da şiddeti de endişe verici
Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor

Erdoğan tarih verip büyük tehlikeye dikkat çekti
Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler

Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Yargıtay'ın kararını basından öğrendik

Avukattan Yargıtay kararı için olay sözler: Biz de basından öğrendik

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 65 yaşındaki bir şahıs tutuklandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ş.C. (65) isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin, 15 gram kenevir tohumu, 2 gram kubar esrar, 10 adet ecstasy hap,1 hassas terazi, 6 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği,1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Alaçam Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı
img

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
img

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'a daha yeni geldi: Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı

Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanı teğmenlerin ihracını böyle savundu
Okan Buruk, Yunus Akgün'e hayatının şokunu yaşattı

Okan Buruk, Yunus'a hayatının şokunu yaşattı
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.