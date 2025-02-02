Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 65 yaşındaki bir şahıs tutuklandı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ş.C. (65) isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin, 15 gram kenevir tohumu, 2 gram kubar esrar, 10 adet ecstasy hap,1 hassas terazi, 6 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği,1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Alaçam Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN