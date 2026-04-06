10 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

10 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, toplam 10 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. isimli şahıs yakalandı. İkametinde uyuşturucu madde ve mermi ele geçirilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve mermi ele geçirilirken, hakkında toplam 10 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, S.Ç. (33) isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada 2,70 gram fubinica, 0,20 gram metamfetamin ve 20 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şahsın yapılan sorgulamasında cinsel istismar suçundan 6 yıl 3 ay 22 gün, uyuşturucu madde kullanmak suçundan ise 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
