Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da jandarmanın takibi sonucu evinde sentetik ecza ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu D.S. (26) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın Anadolu Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 1046 adet sentetik ecza hap ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan D.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN