Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, evinde sentetik ecza bulunan 26 yaşındaki D.S. tutuklandı. Operasyonda 1046 adet sentetik ecza hap ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Samsun'da jandarmanın takibi sonucu evinde sentetik ecza ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu D.S. (26) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın Anadolu Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 1046 adet sentetik ecza hap ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan D.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım

36 saattir haber alınamıyor! Seda Bakan'dan 'mucize' paylaşımı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.