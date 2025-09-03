Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tabakhane Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada 336 adet sentetik hap ve 1 fişek esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y. ve Ü.K., Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Polis ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - SAMSUN