Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 730 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İlkadım ilçesinde düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına alarak 730 gram metamfetamin ele geçirdi.
Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 730 gram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve bulundukları ikamet ile araçlarında yapılan aramalarda toplam 730 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN