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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişiyi yakaladı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile silah ele geçirdi.

Samsun'da polis tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 6 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ile birlikte 6 bin 797 adet sentetik ecza, 150 gram esrar,15 gram metamfetamin, 50 gram skunk, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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