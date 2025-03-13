Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da polis tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 6 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ile birlikte 6 bin 797 adet sentetik ecza, 150 gram esrar,15 gram metamfetamin, 50 gram skunk, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN