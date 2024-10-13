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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 5 kişi gözaltına alındı. İlkadım'da yapılan operasyonda sentetik maddeler ele geçirilirken, Yakakent'te ise 1 kilo 225 gram skunk bulundu.

Samsun'un İlkadım ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde M.K. (24) ve F.O. (34) isimli şahısların bulunduğu ikamette yaptıkları aramada 210 gram sentetik kannabinoid, 11 gram metamfetamin ve 3 adet sentetik ecza ele geçirdi. 2 şahıs gözaltına alındı.

Ekiplerin düzenlediği bir başka operasyonda 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (44) yakalanırken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 5 yıl 10 ay hapis ve 8 bin 320 TL para cezası bulunan Z.A. (30) da yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar adli makamlara sevk edildi.

Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada ise, K.S. isimli şüpheli 1 kilo 225 gram skunk ile birlikte yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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