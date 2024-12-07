Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 38,24 Gram Metamfetamin ve Nakit Para Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekipleri yaptıkları operasyon ile 38,24 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 300 TL nakit para ele geçirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında başarılı bir operasyona imza attı. Ekipler, İlkadım ilçesinde A.A. (34) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 38,24 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 300 TL nakit para ele geçirdi. Ayrıca, şüpheli şahsın uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler devam ediyor. - SAMSUN