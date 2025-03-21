'Gölge başkan' da yakalandı! İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu

'Gölge başkan' yakalandı! İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu
Dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarında 16 polis memuru yaralandı

İşte dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarının bilançosu
Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo

Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo
Gözaltındaki İmamoğlu'na bir soruşturma daha

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 231 Elektronik Sigara Görünümlü Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 231 Elektronik Sigara Görünümlü Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan operasyonda 231 adet elektronik sigara görünümünde likit esrar ve farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 49 yaşındaki V.M. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Samsun'da 231 elektronik sigara görünümünde likit esrar ve farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atakum İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Kaçakçılık Şube Müdürlüğü (KOM) ve Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'ndeki V.M.'nin (49) ikamet ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 231 adet elektronik sigara görünümlü 200 gram likit esrar, 1 gram metamfetamin maddesi, 1.5 gram kubar esrar maddesi, 12 adet sentetik ecza hap, 30 gram skunk maddesi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan V.M. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title