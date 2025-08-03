Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Bin 555 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Bin 555 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da polis tarafından yapılan operasyonda, bir araçta 16 bin 555 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polis tarafından şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada, 16 bin 555 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada 16 bin 555 adet sentetik ecza ele geçirildi. Araç sürücüsü E.Ö. (23) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...

DEM liderinden olay çıkış: 3 günde salya sümük ağlayacak olanlar...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pistteki ölü tavşan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı karıştırdı

Pistteki cisim Sabiha Gökçen'i karıştırdı! Uçaklar bir bir pas geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.